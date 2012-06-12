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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 06:31 BJT

〔新西兰经济〕短期内成长将受基督城重建和贸易条件因素的促进--财长

路透惠灵顿6月13日电---新西兰财长英格利希周三表示,基督城震后重建和新西兰的贸易条件将会在短期内推动新西兰经济成长.(完)

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