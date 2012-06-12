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债券 | 2012年 6月 13日 星期三 06:48 BJT

〔货币市场〕美国公债标售料使回购利率继续保持向上压力

路透纽约6月12日电---美国财政部的660亿美元再融资本周将让一般抵押品回购利率保持向上压力,同时互换曲线趋平,因交易商认为美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能决定购买更多的长期证券.

"大量抵押品涌入市场,需要找到买家,在中期内,需要融资,这将使一般抵押品利率保持在高位,"汤森路透旗下IFR的市场分析师Rosemary Briggen表示,"周五将有更多的抵押品进入市场,届时财政部标售的660亿美元公债将进行结算,因此交易商预计不会有所缓和."

财政部周二标售三年期公债,周三和周四将分别标售10年期及30年期公债.

洛杉矶Bank of the West的资深副总裁James Steinkirchner表示,互换利差追随宏观经济形势变化.

"利差去年9月底达到较宽水平,随后风险交易开始抬头;人们的风险偏好上升,利差在今年第一季度缩窄,"他说.

他说,随后人气变差,10年期互换利差在6月初再度扩大至22个基点.

但他指出,由于经济和欧洲问题等因素的影响,两年和五年期利差没有出现这样的变宽现象.

三个月期LIBOR定盘价仍报0.46785%.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=持平于0.661%.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

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