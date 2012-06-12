〔货币市场〕美国公债标售料使回购利率继续保持向上压力

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透纽约6月12日电---美国财政部的660亿美元再融资本周将让一般抵押品回购利率保持向上压力,同时互换曲线趋平,因交易商认为美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能决定购买更多的长期证券.
"大量抵押品涌入市场,需要找到买家,在中期内,需要融资,这将使一般抵押品利率保持在高位,"汤森路透旗下IFR的市场分析师Rosemary Briggen表示,"周五将有更多的抵押品进入市场,届时财政部标售的660亿美元公债将进行结算,因此交易商预计不会有所缓和."
财政部周二标售三年期公债,周三和周四将分别标售10年期及30年期公债.
洛杉矶Bank of the West的资深副总裁James Steinkirchner表示,互换利差追随宏观经济形势变化.
"利差去年9月底达到较宽水平,随后风险交易开始抬头;人们的风险偏好上升,利差在今年第一季度缩窄,"他说.
他说,随后人气变差,10年期互换利差在6月初再度扩大至22个基点.
但他指出,由于经济和欧洲问题等因素的影响,两年和五年期利差没有出现这样的变宽现象.
三个月期LIBOR定盘价仍报0.46785%.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=持平于0.661%.(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债
路透台北3月1日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超38.98亿台币，连两个交易日卖 超共计55.13亿台币；上交易日为卖超16.16亿台币。 三大法人今日合计卖超42.10亿台币，上交易日修正后为卖超16.45亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 3/1 -38.98 -42.10 本月累计 -38.98 -42.10 2017 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95