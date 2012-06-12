全球外汇市场6月13日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月12日(二)
2300 - 韩国5月失业率
2350 - 日本4月机械订单
6月13日(三)
0030 - 澳洲6月Westpec-MI消费者信心
0530 - 法国5月消费者物价调和指数(HICP)终值
0600 - 德国5月消费者物价指数(CPI)与HICP终值
0645 - 法国4月经常帐
0715 - 瑞士5月综合生产者物价指数(PPI)
0800 - 意大利5月CPI与HICP
0830 - 瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick发表讲话
0900 - 欧元区4月工业生产
1000 - 欧洲央行管理委员会成员诺亚发表讲话
1000 - 瑞典央行总裁英韦斯发表演讲
1100 - 美国6月8日当周抵押贷款指数
1230 - 美国5月零售销售
1230 - 美国5月PPI与核心PPI
1400 - 美国4月企业库存
1400 - 摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在美国参议院金融委员会作证
1500 - 德国央行执行理事会成员Joachim Nagel参加金融论坛的小组讨论
-- - 冰岛利率决定
2100 - 新西兰央行宣布利率决定
2145 - 新西兰5月食品价格指数
2350 - 日本一周资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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