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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 06:41 BJT

全球外汇市场6月13日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月12日(二)

2300 - 韩国5月失业率

2350 - 日本4月机械订单

6月13日(三)

0030 - 澳洲6月Westpec-MI消费者信心

0530 - 法国5月消费者物价调和指数(HICP)终值

0600 - 德国5月消费者物价指数(CPI)与HICP终值

0645 - 法国4月经常帐

0715 - 瑞士5月综合生产者物价指数(PPI)

0800 - 意大利5月CPI与HICP

0830 - 瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick发表讲话

0900 - 欧元区4月工业生产

1000 - 欧洲央行管理委员会成员诺亚发表讲话

1000 - 瑞典央行总裁英韦斯发表演讲

1100 - 美国6月8日当周抵押贷款指数

1230 - 美国5月零售销售

1230 - 美国5月PPI与核心PPI

1400 - 美国4月企业库存

1400 - 摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在美国参议院金融委员会作证

1500 - 德国央行执行理事会成员Joachim Nagel参加金融论坛的小组讨论

-- - 冰岛利率决定

2100 - 新西兰央行宣布利率决定

2145 - 新西兰5月食品价格指数

2350 - 日本一周资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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