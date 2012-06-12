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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 06:39 BJT

《综述》石油与食品价格疲弱令美国5月进口物价录得近两年来最大降幅

* 5月进口物价下滑1.0%,因燃料和食品价格下降

* 为2010年6月以来最大降幅

* 出口物价下降0.4%

路透华盛顿6月12日电---美国5月进口物价录得将近两年以来的最大降幅,因能源和食品价格下滑.这表明在全球需求放缓之际,美国的通胀压力温和.

劳工部周二公布,5月进口物价下跌1.0%,为2010年6月以来最大降幅,之前4月为持平;5月进口物价较上年同期下跌0.3%,为2009年10月以来首次同比下降,这其中亦有美元升值的影响.

数据继续表明,能源价格下滑令通胀压力得到良好控制,再度证明欧债危机恶化导致全球需求疲弱.

经济学家认为,在美国经济复苏不顺的背景下,温和的通胀环境让美国联邦储备理事会(美联储)有更多空间来进一步放宽货币政策,联储或将展开新一轮购债行动(即量化宽松举措),亦可能采取其它举措以维持利率在低水准.

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