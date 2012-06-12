版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 06:38 BJT

《美国重要政经日程》--6月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布5月零售销售

1230 - 劳工部公布5月生产者物价指数(PPI)

1400 - 商务部公布4月企业库存

1400 - 摩根大通董事长兼首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在参议院金融委员会听证会发表证词,听证会主题为"风险管理失灵:摩根大通出了什么差错?".

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

1700 - 财政部标售10年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐