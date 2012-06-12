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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 06:39 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货略涨,之前API公布原油库存意外增加

路透纽约6月12日电---美国原油期货周二小幅上扬,此前数据显示上周美国国内原油库存增长,分析师预估为降低.

稍早时,原油期货自八个月低位反弹并实现四个交易日来首次收升,交易商迎来美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布的一周原油库存报告.

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