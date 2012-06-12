〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,因巴拿马船舶费率升高

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月12日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第三天上涨,得益于大西洋的巴拿马船舶费率升高.
波罗的海乾散货运价指数涨9点或1.02%,至893点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨3.28%至975点,日均获利增加247美元至7,750美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
船舶经纪商BRS在报告中称,大西洋航线的巴拿马船舶总吨位在上周保持相对稳定.
"我们需要看到需求方面出现更多积极信号支撑本次费率回升,否则我们或许会看到费率趋平,"BRS并称.
富国银行(Wells Fargo)在周报中提到,印尼煤炭参考价接近18个月低位,这有望刺激出口,可能对巴拿马船舶和超灵便型船舶构成些许利好.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌9点,或0.74%报1,212点.
海岬型船舶日均获利下降92美元,至4,135美元,为2008年12月以来未见的水平.海岬型船舶通常运载量为15万吨,主要货物是铁矿石和煤炭.
分析师称,由于中国铁矿石需求疲软,海岬型船舶运输业务一直处于下降趋势.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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