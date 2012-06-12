澳新经济指标预测--6月13日-6月20日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月13日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月11日当周---------------------------------
6月12日(二)
2310 澳洲央行总裁在布里斯班总理经济论坛上发表讲话
6月13日(三)
0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心 6月 -- +0.8%
2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
2245 新西兰食品价格指数 5月 -- -0.1%
6月14日(四)
暂无重要数据
6月15日(五)
暂无重要数据
----------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月18日(一)
暂无重要数据
6月19日(二)
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 -- 赤字27.6
截至第一季的年度 -- 赤字82.7
6月20日(三)
0130 澳洲住房开工(较前季) 第一季 -- -6.9%
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.8% (完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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