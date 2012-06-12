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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 06:55 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆亚洲时段或区间交投,10日移动均值为关键支撑

2231GMT

* 隔夜走势震荡

* 日线动能讯号好坏不一

* 10日移动均线切入位98.69提供关键支撑

* 99.80和100.00埋有卖单,为最初阻力

* 亚洲时段最可能区间交投 (完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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