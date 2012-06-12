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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 06:58 BJT

〔韩国经济〕5月就业岗位较上年同期增加逾40万个--企划财政部长

路透首尔6月13日电---韩国企划财政部长官朴宰完周三表示,韩国5月就业岗位较上年同期增长逾40万个,为连续第八个月上升,因国内经济对全球不稳局势表现出韧性.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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