〔纽约汇市〕欧元在震荡交投中上涨,但涨势受限(更新版)

标题新闻：马来西亚1月出口料连增三月同比增15.0%，创2015年10月以来最快增速--路透调查
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* 欧元在交投震荡中波动,西班牙公债收益率上涨
* 短期隐含波动率在希腊大选前上升
* 奥地利财长称,意大利可能需要救助
路透纽约6月12日电---欧元兑美元周二在连跌三天后上涨,股市和商品市场上涨,使避险情绪有所降温,同时投资者在周日希腊大选前了结欧元空头部位.
欧元涨势受到抑制,因西班牙公债收益率升至纪录高位,有报导称希腊正在准备正式退出欧元区,另外对西班牙银行业救助的执行情况具有不确定性.
以1,000亿欧元对西班牙银行业进行救助引发越来越多的质疑,带动西班牙公债收益率ES10YT=TWEB升至欧元1999年面世以来最高位.尾盘时西班牙公债收益率回落.
长期来说,投资者担心西班牙从债市融资的难度.目前的西班牙公债持有者担心,在该国偿债时将得不到优先偿还.
"人们略微松了口气,欧洲情势还算是朝正确方向迈进,我们感到德国更愿意提供帮助,"纽约野村证券外汇策略师Charles St-Arnaud称.
"但成交量很低,人们都不愿在希腊周日大选前建立大量部位,很多人在回补仓位,并获利了结,以在周末前使所持部位更加中性."
欧元兑美元EUR=纽约尾盘升0.2%,报1.2503美元,但高于日低1.2441美元.法国巴黎银行汇率指标显示欧元兑美元在目前水准是合理值.
欧元兑日圆EURJPY=升0.3%,报99.40日圆.
有关欧盟官员正考虑控制希腊退出欧元区后果的报导,令对希腊6月17日大选可能令反对目前救助计划的政党上台,促使希腊无序退出欧元区的担忧重燃.
如果反对撙节措施的政党在大选中获胜,将令该国处于破产的边缘,最终将被迫退出欧元区.
相反,如果支持救助方案的政党获胜,可能为市场提供一些宽慰,令欧元反弹.
欧盟官员已经讨论了,如果希腊决定退出欧元区这一最坏情况出现,将采取限制从ATM机取款规模、实施边境检查以及在欧元区引入资本控制等措施.
RBS Securities全球汇市策略师Robert Sinche表示,但在希腊选举后,以及迫于20国集团(G20)的强大压力,德国有略微的机会在下周墨西哥G20会议上会暗示愿意放宽欧元区的财政规限.
"尽管这不太可能大幅改变欧洲央行在7月放宽政策的机率,但会转变对欧元区未来财政措施的预期,并造成欧元兑其他主要货币短期的跳升."
选择权市场走势反映出交易商的不安情绪,一周ICAP欧元/美元隐含波动率EURSWO=ICAP攀升至六个月高位15.4%,上周五为10.5%.
欧元下滑保护成本周二也上升,三个月欧元/美元风险逆转EUR3MRR=GFI从上周的2.850%升至3.275%高位.
西班牙银行业救助方案一些悬而未决的问题包括是否主权债债权人获得偿债优先度次于救助贷款、由哪个实体向方案注资以及利率和条款如何等.
奥地利财长表示,意大利可能也需要金援,因其借款成本高涨,这也加重了对西班牙救助方案无法解决欧元区主权债问题的担忧.
国际货币基金组织(IMF)表示,日圆略被高估,有可能因欧债危机而进一步升值后,日圆下滑.
美元兑日圆JPY=小涨至79.50日圆.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2512 1.2475 +0.30 -3.34 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.52 79.40 +0.15 +3.35 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 99.52 99.04 +0.48 -0.04 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9598 0.9626 -0.29 +2.37 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5575 1.5477 +0.63 +0.26 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0256 1.0316 -0.58 +0.62 1.0193
澳元/美元 AUD= 0.9964 0.9862 +1.03 -2.55 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2010 1.2007 +0.02 -1.10 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8031 0.8057 -0.32 -3.58 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.7775 0.7687 +1.14 -0.12 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 6.0054 6.0459 -0.67 +0.48 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5110 7.5439 -0.44 -2.93 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 7.0700 7.1235 -0.75 +2.65 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8392 8.8867 -0.53 -0.83 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译/审校 于春红/李军
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* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债
0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)