版本:
中国
债券 | 2012年 6月 13日 星期三 07:45 BJT

〔美国个股〕摩根大通CEO迪蒙作证时将表示,交易巨亏仅是孤立事件

路透华盛顿6月12日电---美国摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周三将对参议院金融委员会表示,该行最近遭遇的巨额交易亏损是个孤立事件,第二季预计仍可"录得稳健获利".

根据其准备好的证词,迪蒙将对该委员会称,摩根大通对此次挫折的感觉非常糟糕,同时会强调亏损只会伤及股东利益,不会让纳税人受损,而且该行"资产负债状况依然坚固".

"虽然我们不可能永远不犯错,我们知道这在所难免,但我们相信这只是一个孤立事件."迪蒙将表示.摩根大通在周二公布了其证词.

摩根大通上个月宣布,公司一项对冲策略失误,造成至少20亿美元的意外交易亏损.这令外界质疑某些银行是否因规模过大而难以管理.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐