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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 07:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月12日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.40 +0.35 +0.67 1557490

搜狐 (SOHU.O) 44.63 -0.47 -1.04 380400

网易 (NTES.O) 60.75 -1.05 -1.70 609292

百度 (BIDU.O) 117.94 -2.86 -2.37 4613061

亚信科技 ASIA.O 10.79 +0.33 +3.15 142057

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.70 +0.29 +2.16 2457406

联电 (UMC.N) 2.09 +0.05 +2.45 253481

日月光 (ASX.N) 4.27 +0.08 +1.91 257214

矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.06 +1.23 565744

和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 -0.04 -3.36 72354

友达 (AUO.N) 3.92 +0.11 +2.89 255944

中华电信 (CHT.N) 30.13 +0.00 +0.00 32226

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.51 +1.32 +3.44 4053759

香港

中国移动 (CHL.N) 51.19 +0.90 +1.79 257986

中国联通 (CHU.N) 13.96 -0.02 -0.14 276490

中国电信 (CHA.N) 45.06 +0.88 +1.99 29600

中芯国际 (SMI.N) 1.64 +0.05 +3.14 32618

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.82 +0.17 +4.66 3426

(完)

--整理 张荻

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