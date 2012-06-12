《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月12日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 52.40 +0.35 +0.67 1557490
搜狐 (SOHU.O) 44.63 -0.47 -1.04 380400
网易 (NTES.O) 60.75 -1.05 -1.70 609292
百度 (BIDU.O) 117.94 -2.86 -2.37 4613061
亚信科技 ASIA.O 10.79 +0.33 +3.15 142057
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.70 +0.29 +2.16 2457406
联电 (UMC.N) 2.09 +0.05 +2.45 253481
日月光 (ASX.N) 4.27 +0.08 +1.91 257214
矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.06 +1.23 565744
和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 -0.04 -3.36 72354
友达 (AUO.N) 3.92 +0.11 +2.89 255944
中华电信 (CHT.N) 30.13 +0.00 +0.00 32226
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.51 +1.32 +3.44 4053759
香港
中国移动 (CHL.N) 51.19 +0.90 +1.79 257986
中国联通 (CHU.N) 13.96 -0.02 -0.14 276490
中国电信 (CHA.N) 45.06 +0.88 +1.99 29600
中芯国际 (SMI.N) 1.64 +0.05 +3.14 32618
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.82 +0.17 +4.66 3426
(完)
--整理 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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