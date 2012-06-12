《汇市简讯》美元/韩元开盘料小幅下跌,重要事件风险前投资者调整仓位

2352GMT * 店头美元/韩元料开盘报1168,之前无本金交割远期外汇(NDF)在1170-1173.75区间交投 * 尽管西班牙和意大利公债收益率走高,但"风险"交易回温. * 市场在希腊大选和20国集团(G20)会议前调整仓位 * 美国股市上涨1.0%,澳元涨0.9% * 美元/韩元预计盘中交投稳定,仍保持波动区间,直到欧元区前景更为清晰(完) --编译 洪曦;审校 张涛 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=