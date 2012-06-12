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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 07:56 BJT

〔路透调查〕美国上周原油库存料减少,因进口下降

路透6月12日电---路透周二对分析师调查显示,美国上周原油库存料连续第二周减少,因进口下降.

6月8日止当周,商业原油库存料减少140万桶,11位分析师中有10位预计下降,一位预计增加.

能源资料协会(EIA)数据显示,此前一周,库存减少11.1万桶至3.8463亿桶.这是11周来首次下降.

"炼厂需求相对强劲,随着进口可能下降,原油供应或显示温和减少,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示.

周二美国石油协会(API)公布的报告令人惊讶,称国内原油库存上周增加160万桶.

API称,馏分油库存增加51.9万桶,远低于预估,汽油库存下降87.8万桶,预估为增加.

此次路透调查预计,上周汽油库存料增加110万桶.11位分析师中有九位预计库存增加,另两位预计下降.6月1日止当周,汽油库存增加335万桶至2.0353亿桶.

Ritterbusch指称产量料上升且进口强劲.

上周馏分油库存料增加130万桶,因产量上升,且需求下降.分析师一致预计馏分油库存增加.

炼厂产能利用率料下降0.1个百分点,6月1日止当周为91%.11位分析师中有三位预计产能利用率下降,五位预计持平,两位预计增加,一位未提供预估.(完)

--编译 李爽;审校 张若琪

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