欧洲经济指标预测--6月13日-6月20日****

标题新闻：马来西亚1月出口料连增三月同比增15.0%，创2015年10月以来最快增速--路透调查
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路透6月13日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月13日(三)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 持平 +0.2%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 4月 -- 赤字41
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% -0.1%
(较上年同期) -2.2% -2.3%
0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 持平 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
HICP(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +3.5% +3.5%
0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -1.0% -0.3%
(较上年同期) -2.7% -2.2%
6月14日(四)
0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.4%
0730 瑞士央行利率决议 第二季 0.13% 0.25%
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +2.8%
薪资(较上季) -- +2.5%
6月15日(五)
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差15.54
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差20.64
0830 英国贸易收支(亿英镑) 4月 逆差85 逆差85.6
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差41.8 逆差41.1
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第一季 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.2%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差30 顺差86
---------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月18日(一)
暂无重要经济指标.
6月19日(二)
0645 法国企业景气判断指数 6月 -- 93
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.0%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
0900 德国ZEW景气判断指数 6月 -- 10.8
现况指数 -- 44.1
6月20日(三)
0800 意大利工业订单(较前月) 4月 -- +3.5%
(较上年同期) -- -14.3%
工业销售(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- -3.1%
0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 -- 减少1.37
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 6月 -- 0-9-0
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 4月 -- 8.2%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 负4.0 (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债
0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)