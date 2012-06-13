专家称中国碳排放量或远低于联合国估值

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月12日电---中国气候变化专家王毅称，中国碳排量或远低于联合国专家组的估值。
王毅是中科院气候变化研究中心主任，他这番评论或为长期热议的中国能源消耗数据准确性再添谈资。
中国是最大的温室气体排放国，因此，中国的排放量对全球气候变化速度具有重大影响。
周日发刊的《自然-气候变化》（Nature Climate Change）杂志上有研究称，由于省级及全国数据差异，中国的碳排量可能比之前估算的高出近20%。
但王毅在采访中称，中科院气候变化研究中心正进行的研究却指向相反结果。
王毅认为，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）采用的方法未充分考虑中国各地煤级不同、发热量差异巨大的情况。
王毅表示，初步计算显示，中国目前碳排放量比按IPCC方法计算的结果要低10-20%。
但王毅称，即便如此，也无法改变中国碳排放最多的现状。中国目前碳排放量约占全球的22%。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。