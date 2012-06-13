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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 08:32 BJT

〔全球经济〕G20峰会将讨论解决欧洲债务危机的举措--墨西哥总统

* 欧债危机影响全球经济--卡尔德隆

* G20寻求出台帮助欧洲的行动计划

路透墨西哥城6月12日电---墨西哥总统卡尔德隆周二表示,本月稍晚20国集团(G20)领导人会面时,将讨论解决欧洲债务危机的措施.此时市场愈发担心欧元区动荡将会加剧.

卡尔德隆称,解决肆虐金融市场数月的危机方面料有"重大进展".墨西哥今年担任G20轮值主席国.

G20峰会将于6月18-19日在墨西哥洛斯卡沃斯举行,会议主要议题将是欧元区问题.6月17日希腊将进行大选.近日西班牙则宣布为银行业寻求欧盟救助的计划.

"欧洲危机影响了整个世界经济.出于这个原因,此次峰会将寻求达成全面的长期行动计划."卡尔德隆在一新闻发布会上表示.

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