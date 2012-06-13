〔全球经济〕G20峰会将讨论解决欧洲债务危机的举措--墨西哥总统

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
* 欧债危机影响全球经济--卡尔德隆
* G20寻求出台帮助欧洲的行动计划
路透墨西哥城6月12日电---墨西哥总统卡尔德隆周二表示,本月稍晚20国集团(G20)领导人会面时,将讨论解决欧洲债务危机的措施.此时市场愈发担心欧元区动荡将会加剧.
卡尔德隆称,解决肆虐金融市场数月的危机方面料有"重大进展".墨西哥今年担任G20轮值主席国.
G20峰会将于6月18-19日在墨西哥洛斯卡沃斯举行,会议主要议题将是欧元区问题.6月17日希腊将进行大选.近日西班牙则宣布为银行业寻求欧盟救助的计划.
"欧洲危机影响了整个世界经济.出于这个原因,此次峰会将寻求达成全面的长期行动计划."卡尔德隆在一新闻发布会上表示.
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。