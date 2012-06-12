〔金砖国家〕6月12日股汇市收盘纵览

路透6月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月12日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.2%,报913.00点.

中国股市:沪综指收低.欧债疑虑升温令外盘在反弹后全面回落,拖累A股市场随之走低;而国内宏观经济形势仍不明朗,令投资者参与意愿不高.沪综指.SSEC收报2,289.791点,下跌16.065点或0.7%.上海A股成交额为551亿元人民币,上交易日为600亿元.[.SSCN]

香港股市:跟随全球市场下挫,因市场忧心欧元区危机,而数据显示上月中国银行贷款规模强于预期,带来有限支撑.恒生指数.HSI收低0.4%.汇丰控股(0005.HK)及腾讯(0700.HK)等大盘股给大盘带来的拖累最甚,而这两只股票上日领涨.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二小幅收低.欧元区忧虑不散助涨美元指数.DXY,令人民币中间价低开逾百点,即期汇价亦承压,且汇价较中间价跌幅依然较大.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水310点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4013元.[CNY/CN]

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印度股市:主要股指收升1.2%,至逾一个月最高收盘水平,因疲弱的产出数据令市场预期印度央行将会降息,甚至可能调降存款准备金率以提振本国经济.指标BSE指数.BSESN从稍早下滑0.7%的跌势中反弹,收升1.17%,报16,862.80点,创5月7日以来的收盘高位.[.BO]

印度汇市:卢比兑美元连续第三日下滑,一度触及逾一周低位,因国内产出增长疲弱令市场愈加担忧印度经济急剧放缓.根据SBI数据SBITREASURY01,卢比兑美元INR=D2收报55.80/81,低于周一的55.74/75.周二盘中一度跌至56.08,为6月1日以来最低水准.[INR/]

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俄罗斯股市:休市.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌0.7%至692.59点.

俄罗斯汇市:休市

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巴西股市:拉美股市反弹,但市场依然局促不安,投资者担忧西班牙的金融体质和意大利主权债务,导致市场动荡.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨1.94%,收报55,049.03点.[ID:nL1E8HCEG7]

巴西汇市:巴西雷亚尔下滑,因市场考验巴西央行限制雷亚尔下跌的意愿.雷亚尔兑美元BRBYBRL跌至2.0645雷亚尔,周一跌破2.05水平曾引发巴西央行干预,但该央行在周二对市场走势袖手旁观.[ID:nL1E8HCD1L]

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南非股市:小幅收高,媒体集团AvusaAVUJ.J跳涨近9%,成为当日交易亮点,此前该公司收到1.34亿美元的收购报价.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升0.76%,报29,882.54点.综合指数.JALSH收高0.71%,报33,855.46点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨,表现超越大部分新兴市场货币,但预料资金流向南非债市令兰特涨势减缓.1550GMT,兰特/美元ZAR=D3升0.5%,报8.4298.[ZAR/](完)