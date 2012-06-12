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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 07:41 BJT

《汇市简讯》欧元/美元获得支撑,因寄望欧洲财政联盟取得进展

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* 市场认为西班牙公债收益率(殖利率)上升,将进一步促使欧盟作出政策响应

* 对德国软化反对欧洲财政暨银行业联盟立场的预期升温

* 迈向财政和银行业一体化的切实举措料利好欧元

* 交易商预期,在周末希腊选举前,欧元/美元走势波动.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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