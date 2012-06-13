〔全球经济〕IMF总裁拉加德敦促欧元区采取"果断举措"(更新版)

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
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路透华盛顿6月12日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德呼吁,欧洲决策者采取"果断举措"应对欧债危机.
"我们需要实施有助于稳定和经济成长的策略,稳定有利于经济增长,而经济成长反过来促进稳定,"她在华盛顿全球发展中心(Center for Global Development)举办的活动上表示.
"这必须从发达经济体开始,尤其是欧洲.决策者需要采取果断措施遏制欧债危机,"她并称.
政策制定者应瞄准将"非常宽松的"货币政策结合到一起,利用普通资源向银行提供直接支持,并且在财政上可行的情况下实行有利于经济成长的政策.
上月以来欧元区债务危机加剧,因投资者对于希腊可能退出欧元区的忧虑升温.
拉加德称,财政稳定意味着发达国家政府应制订出可信的中期计划,以降低公共债务.如果没有这种计划,有些国家可能很快被迫做出更大的调整.
她说,发展中国家表现相对较好,但如果全球状况恶化,也可能受到影响.(完)
--编译 肖群英/杜明霞;审校 孙茉莉
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。