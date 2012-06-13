《中国报摘》--中国证券报6月13日

* 头版头条:

--中国证监会发行监管部主任刘春旭表示,证监会正在制定老股转让的具体细则,要求老股东对老股转让过程中的相关信息要进一步充分披露.新股发行体制改革中规定的"25%"规则并非行政限价,不是新股定价的"天花板".

* 其他:

--据悉,在保监会放开保险投资限制,加大对实体经济支持力度的监管思路下,正在修订中的《基础设施债权投资计划产品设立指引》投资门槛大降,更多基建项目将纳入险资投资视野.同时,监管部门着力减少审批流程,为险企开展市场化投资清障.

--从水利部获悉,从今年起,水利部将会同财政部、农业部等部门,在东北四省区实施"节水增粮行动",集中连片大规模推广应用高效节水农业灌溉技术,并计划用4年时间建设农业灌溉工程3,800万亩,总投入380亿元,包括中央财政投入228亿元人民币,占60%.

--环保部发布公报指出,截至2011年底,全国大多数地区已全面开展涵盖空气、水、固废和噪声等四大领域的污染指标检测工作.四大领域环境监测点的全面扩容,将拉动环境监测仪器的市场需求.据预测,未来5年环境监测市场规模增长速度至少在30%以上,到2015年中国环境监测市场规模将超过300亿元.

--国家发改委表示,目前各地关于阶梯电价听证会已经结束,相关部门在认真研究有关意见的基础上,对反映集中的问题做出了回应.对于第一档电量标准偏低的问题,各地普遍表示将在听证方案基础上适当调高第一档电量标准.

--据统计,截至6月7日,证监会公布的已经披露IPO(首次公开发行)申报的686家企业中,西部企业有67家,占比9.76%.行业分布方面,能源及矿产行业有10家企业正在等候上市,数量最多.

--知名投资人吉姆·罗杰斯指出,2013年和2014年全球经济将再次迎来一波衰退,大宗商品受此影响将持续低迷.中国宏观政策应在年内继续从紧,预计5年之内上证指数.SSEC有望再次攀上6,000点.

--中国神华(1088.HK)(601088.SS)证实,公司控股股东神华集团拟受让国网能源100%股权,并称公司虽暂不参与此次收购,但在完成收购后,中国神华拥有对国网能源整体股权或业务的收购选择权和优先认购权.(完)

--整理 冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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