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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 08:00 BJT

〔澳洲经济〕贸易条件可能长时间维持较高水准--央行总裁史蒂文斯

路透布里斯班6月13日电---澳洲央行总裁史蒂文斯周三表示,由于亚洲对资源的需求持续保持强劲,澳洲贸易条件很可能长时间维持在较高水平.

史蒂文斯在一次政府经济论坛上称,澳元强势使澳洲消费者受益;并称不应太快冀望澳元汇率下降.目前澳元兑美元接近平价.(完)

--编译 李春喜;审校 李爽

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