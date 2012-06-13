〔英国经济〕英国4月制造业意外下降,为经济陷入长期衰退敲响警钟

路透伦敦6月12日电---英国4月制造业产出意外下滑,提升了该国陷入较长期经济衰退的风险,并给政策制定者们增加了采取提振经济成长措施的压力.

英国央行上周未扩大量化宽松政策规模,但本周一时央行货币政策委员会(MPC)委员普森呼吁进一步购买资产,并应重视对中小型企业贷款.

2007-2009年金融危机给英国经济造成的伤害仍未恢复,该国在年初前后重新陷入衰退.由于欧元区债务危机损及出口,且使得企业不愿投资和增聘员工,分析师担心英国经济出现又一个季度的萎缩.

国家经济研究院(The National Institute of Economic Research)预计英国经济在截至5月的三个月料仅成长0.1%,但6月的额外公共假日则可能抹去季度经济产出的微弱增幅.

英国国家统计局周二表示,4月制造业产出下降0.7%,分析师预估为持平.3月时制造业产出增长0.9%.

4月包括能源生产和矿业在内的工业生产持平,好于3月的下滑0.3%,但也逊于预期.

"鉴于4月以来欧元区债务危机已经加剧,而且最近的制造业调查数据也非常疲弱,未来一段时间工业部门可能会继续拖累国内生产总值(GDP)增长,"Capital Economics的分析师Samuel Tombs表示.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)周日警告称,欧债危机正威胁到英国经济的复苏,甚至他所属保守党的成员也要求他采取更有力的措施提振增长.

但奥斯本削减英国巨额预算赤字的承诺束缚了他的手脚,而且联合政府承诺要进一步采取措施启动基础设施支出.目前赤字与GDP之比约为8%.(完)