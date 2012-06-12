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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 07:51 BJT

《汇市简讯》美元/坡元承压,因股市反弹

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* 美元/坡元有可能进一步跌向1.2786(6月11日低点),因股市反弹

* 该货币对隔夜遭抛售,未能突破1.2560趋势线阻力位

* 美元/坡元隔夜在1.2810-1.2862区间交投,纽约市场收报1.2817

* 预计今日在1.2780-1.2830区间波动.(完)

--编译 李爽; 审校 张荻

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