〔中国金融〕哈尔滨银行计划明年沪港两地上市,筹资约15亿美元--IFR

路透6月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国又一家城市商业银行拟透过上市来改善其资本状况。位于中国东北地区的哈尔滨银行，计划明年在香港及上海两地上市，筹资约15亿美元。

据悉，该行已委任中金、招商证券(600999.SS)及高盛(GS.N)负责安排上市事宜。

哈尔滨银行是继上海银行后，另一家计划上市的城商行。上海银行上周举行选美会，为其20亿美元的香港及上海上市计划挑选承销商。上海银行拟于明年第二季上市。

位于中国东北黑龙江的龙江银行，亦计划于今年下半年在港上市，筹资约5亿美元。杭州银行、大连银行、盛京银行及重庆银行等则计划于内地上市。

哈尔滨银行总部位于哈尔滨市。现时在天津、成都、沈阳、大连及重庆等地有13家分行，并在北京、深圳、吉林及甘肃等地设立了24家村镇银行。

哈尔滨银行2011年实现净利润17亿元人民币(2.71亿美元)。截至2011年末，该行资产总额为2,025亿元，不良贷款比率为0.67%。(完)

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