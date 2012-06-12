〔中国金融〕哈尔滨银行计划明年沪港两地上市,筹资约15亿美元--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国又一家城市商业银行拟透过上市来改善其资本状况。位于中国东北地区的哈尔滨银行，计划明年在香港及上海两地上市，筹资约15亿美元。
据悉，该行已委任中金、招商证券(600999.SS)及高盛(GS.N)负责安排上市事宜。
哈尔滨银行是继上海银行后，另一家计划上市的城商行。上海银行上周举行选美会，为其20亿美元的香港及上海上市计划挑选承销商。上海银行拟于明年第二季上市。
位于中国东北黑龙江的龙江银行，亦计划于今年下半年在港上市，筹资约5亿美元。杭州银行、大连银行、盛京银行及重庆银行等则计划于内地上市。
哈尔滨银行总部位于哈尔滨市。现时在天津、成都、沈阳、大连及重庆等地有13家分行，并在北京、深圳、吉林及甘肃等地设立了24家村镇银行。
哈尔滨银行2011年实现净利润17亿元人民币(2.71亿美元)。截至2011年末，该行资产总额为2,025亿元，不良贷款比率为0.67%。(完)
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--整理 黄凯; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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