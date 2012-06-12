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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 07:55 BJT

《中国报摘》--金融时报6月13日

* 头版头条:

--中国人民银行等六部门联合审核下发了出口货物贸易人民币结算重点监管企业名单,共计9,502家.名单下发后,中国境内所有具有进出口经营资格的企业均可依法开展出口货物贸易人民币结算业务.

* 其他:

--住房城乡建设部公布《公共租赁住房管理办法》,本地及外来人员均可申请公共租赁住房,但申请人为外来务工人员的,应在本地稳定就业达到规定年限.(完)

--整理 沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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