版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 07:49 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超140万股

路透东京6月13日电---以下为日本股市周三开市前,九家外资券商的下单情况: 日股(单位:百万股): 卖单 12.1 买单 10.7 --------------- 净卖单 1.4 (完) --编译 李爽;审校 张若琪

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐