〔离岸人民币〕中国进出口行点心债定价低于境内市场15-20个基点--IFR

路透6月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国进出口银行昨日展现出内地银行在点心债市场仍可取得套利空间。据一名参与交易的银行家表示，从中国进出口银行五年期债券和15年期品种最后定价水平分别在3.35%及4.15%，与其在国内市场同年期债券所支付的息率比较，应可有省下15-20个基点的空间。

就在不到一星期之前，蓝筹公司大唐三年期点心债息率定在4.5%，而仅一个月之前，大唐在境内市场的五年期债券息率定在5.08%。许多银行人士均将大唐视为境内与境外发行之人民币债券息率趋同的最终见证，虽然银行界在一年前就有人预见这样的发展，但是直到最近才真的成真。

不过，中国进出口银行却演出大逆转，实现在点心市场定价优于国内的成绩。10亿元人民币的三年期债券息率定在3.35%，位于初步指导价区间3.4%–3.5%之间。中国进出口银行在境内有一项五年期债券，一位银行人士称息率约在3.55%。所以从这些债券品种来看，绕道点心市场代表了为中国进出口银行省下20个基点。

类似的套利空间也出现在15年期品种。该行在境内发行的类似评级券种,昨日息率约报4.3%，新债则为4.15%。“15年一路省下15个基点，这可不能小觑，”一位参与新债发行的银行人士说。

的确，中国进出口银行能达成这样的成绩，显示点心市场仍深具吸引力。不过，尚需假以时日。一位银行人士说：“的确是有省到利息，但是他们是特例”。他说“以中国进出口银行来说，就有套利的空间。”

中国进出口银行新债也显示出点心债市场可以提供非常长的年期。迄今，大多数点心债券的年期都少于五年，企业最偏好的是三年期。而中国进出口银行发行年期长达15年的新债，并获得强劲需求，显示点心债市场有长年期券种的空间。

整体新债超额认购逾两倍。五年期新债有超过50个账户认购，需求达23亿元人民币。约有25%的认购是来自欧洲，余为亚洲。长线基金及对冲基金占了48%，银行占28%。其它投资人为2%，私人银行和保险公司占3%。

15年期券种获得38个账户认购，总额超过25亿元人民币。一如15年期债券的特质，保险公司需求最大，占45%，接着是银行的34%占比。长线基金和对冲基金也未缺席，共占15%，余为其它投资人。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)