美国担心俄或正向叙利亚输送直升机

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路透华盛顿6月12日电（记者 Phil Stewart/Arshad Mohammed）---美国国务卿希拉里周二称，美国担心俄罗斯可能正在向叙利亚输送攻击型直升机，认为俄罗斯所说的其供应给叙利亚的武器与该国冲突无关联“显然不属实”。

这一讲话的背景是，由于美国国会对俄罗斯国有军工出口商Rosoboronexport在叙利亚政府武器供应方面发挥的作用表示关切，美国国防部不得不为同该公司的业务往来进行辩护。

联合国维和行动负责人周二称，叙利亚持续15个月的冲突已经演变成全面内战。

希拉里在华盛顿的一个论坛上发表讲话时称：“我们已经要求俄罗斯停止向叙利亚继续运送武器。他们有时会说我们无须担心，称他们运送的所有武器与他们（叙利亚政府）在国内的行动没有关联。”

“这显然不属实。”

希拉里没有透露俄罗斯可能向叙利亚提供攻击型直升机的消息来源详情，只是说：“我们对有攻击型直升机正在从俄罗斯运往叙利亚的最新消息感到担忧”。

她说，这样的武器销售“会令（叙利亚）冲突相当严重地升级”。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）称，他并不知晓俄罗斯正在向叙利亚运输直升机一事，但承认叙利亚政府正在转用直升机发动攻击。

“我们知道，阿萨德政府正在使用武装直升机对付自己的人民，”他说。（完）