〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差回吐前日涨幅,因市场乐观情绪消退

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡6月12日电---亚洲石脑油裂解价差周二回吐前一日的涨幅,重回三年半低点每吨12.08美元附近,因对于西班牙银行业救助计划的乐观情绪消退.
交易商强调,对石脑油的物料需求疲弱,因经济放缓导致石化产品利润微薄.
"经济方面传来的消息喜忧参半,可能在短期内阻止更多石化厂商降低炼厂开工率,"一位北亚的交易商说.他并补充说这是因为石化厂商仍然对石化需求复苏抱有希望.
"但从长期来看开工率削减似乎无可避免,因全球经济方面的情况看起来不妙."
除经济基本面之外,交易商表示现货石脑油供应上升,此前亚洲买家决定减少对中东的有期合约购买量,因合约升水太高.
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)出售一船7.5万吨现货石脑油船货,装运日期为7月7-9日,交易商估计其离岸价格(FOB)的升水为每吨13-15美元.
汽油裂解价差大跌约23%至五个半月低点,因印尼和越南需求放缓.相反供应则上升.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 741.00 -36.50 -4.69 777.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 79.99 -4.06 -4.83 84.05
97号现货汽油GL97-SIN 108.48 -4.80 -4.24 113.28
95号现货汽油GL95-SIN 105.10 -4.80 -4.37 109.90
92号现货汽油GL92-SIN 102.40 -4.80 -4.48 107.20
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 5.21 -1.56 -23.04 6.77(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。