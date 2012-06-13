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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 08:04 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差回吐前日涨幅,因市场乐观情绪消退

路透新加坡6月12日电---亚洲石脑油裂解价差周二回吐前一日的涨幅,重回三年半低点每吨12.08美元附近,因对于西班牙银行业救助计划的乐观情绪消退.

交易商强调,对石脑油的物料需求疲弱,因经济放缓导致石化产品利润微薄.

"经济方面传来的消息喜忧参半,可能在短期内阻止更多石化厂商降低炼厂开工率,"一位北亚的交易商说.他并补充说这是因为石化厂商仍然对石化需求复苏抱有希望.

"但从长期来看开工率削减似乎无可避免,因全球经济方面的情况看起来不妙."

除经济基本面之外,交易商表示现货石脑油供应上升,此前亚洲买家决定减少对中东的有期合约购买量,因合约升水太高.

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)出售一船7.5万吨现货石脑油船货,装运日期为7月7-9日,交易商估计其离岸价格(FOB)的升水为每吨13-15美元.

汽油裂解价差大跌约23%至五个半月低点,因印尼和越南需求放缓.相反供应则上升.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 741.00 -36.50 -4.69 777.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 79.99 -4.06 -4.83 84.05

97号现货汽油GL97-SIN 108.48 -4.80 -4.24 113.28

95号现货汽油GL95-SIN 105.10 -4.80 -4.37 109.90

92号现货汽油GL92-SIN 102.40 -4.80 -4.48 107.20

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 5.21 -1.56 -23.04 6.77(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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