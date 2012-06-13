《中国报摘》--其他报纸重要消息6月13日

**上海证券报**

--中国印花税改革目前已纳入相关部委调研范围.据悉,未来除证券交易印花税以外其他的印花税项目或将取消,并与其他相关税费进行合并形成综合的产权转让、合同交易征收费用.

--证监会投资者保护局在谈到退市制度建设问题时表示,在退市制度研究制定过程中,证监会将在制度设计层面考虑保护投资者的机制,但这不能理解成为投资者的非理性投资行为"买单".

--据中石油昆仑能源公司披露,到"十二五"(2011-2015年)末,中石油(0857.HK)(601857.SS)将实现液化天然气(LNG)年销售气量115亿立方米,推广应用LNG车辆20万辆以上,进一步确立在国内LNG产业中的领跑者地位.

**人民日报**

--"疆电外送"新疆与西北主网联网750千伏第二通道工程新疆段首个线路塔基在哈密开始浇筑,这标志着该工程全线开建.该工程途经新疆、甘肃、青海,新建线路长度2,180公里,工程总投资95.56亿元,预计于2013年竣工投运.

--全国打击侵权假冒工作领导小组办公室副主任、商务部市场秩序司司长常晓村表示,发现的确有一些国外公司在执行不同的标准,比如对在本国销售的产品要求很高,向中国出口的产品标准则偏低,这种现象都是绝对不允许的.

--上海市采取节能量奖励的方式推进实施节能技术改造项目,节约1吨标准煤给予300元人民币原则补助,成为该市完成节能减排目标的重要措施.截至2011年,全市已立项市节能技改项目950个,累计投资额120亿元,实现节能量270万吨标煤.

--今年1-4月,全国行政执法机关共立案查处侵权假冒案件78,773起,涉案金额18.1亿元.

**21世纪经济报 道**

--从多位银行界人士处获悉,监管部门正在酝酿出台"稳增长"的具体信贷措施,且在上周已召开小范围会议.具体的政策将包括将支持国家发改委已批准的项目信贷需求;对铁路、公路等建设贷款,或将允许超过贷款集中度要求;房地产贷款方面或将支持中低价位和中小套型的住房贷款;以及对符合条件的地方融资平台适度"再贷".

--从权威渠道获得的信息显示,6月第一周,四大国有银行新增贷款仅66亿,信贷市场并没有如期出现回暖态势;而存款也延续了此前一贯的月初大规模回落的情形,四大行存款较上月末大幅下降2,720亿元.

**第一财经日报**

--据悉,银监会于5月底召集10家信托公司对《信托公司参与股指期货交易业务指引》进行讨论修订,信托公司投资期货的范围将大幅扩大.包括扩大投资范围,由投资股指期货扩大到商品期货，以及未来的国债期货等;放松投资限制,结构化产品可参与投机交易,具体为集合信托可以动用不超过30%资金,结构化产品参与的资金上限为20%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科/冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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