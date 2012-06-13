美国与加拿大经济指标预测--6月13日-6月20日****

中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透6月13日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月13日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月8日当周 -- 804.8
再融资指数 -- 4,476.2
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.6% -0.2%
(较上年同期) +1.1% +1.9%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.8% +2.7%
1230 美国零售销售(较前月) 5月 -0.2% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +0.1%
1400 美国企业库存 4月 +0.3% +0.3%
6月14日(四)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -0.2% 持平
(较上年同期) +1.8% +2.3%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
1230 美国实质所得 5月 -- 持平
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,323 赤字1,241.1
1230 加拿大产能利用率 第一季 80.5% 80.5%
1230 加拿大新屋价格 4月 +0.3% +0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月9日当周 37.5 37.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.775
续请失业金人数(万人) 6月2日当周 326.9 329.3
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2%
6月15日(五)
1230 加拿大制造业销售 4月 +0.3% +1.9%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 13.00 17.09
1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 4月 -- 净买入362
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超204.7
1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.1% +1.1%
产能利用率 79.2% 79.2%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 77.5 79.3
现况指数 85.3 87.2
预期指数 71.8 74.3
1430 美国ECRI一周领先指标 6月8日当周 -- 121.6
----------------------------------6月18日当周--------------------------------
6月18日(一)
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 29 29
6月19日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月16日当周 -- --
1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 72.5 71.7
建筑许可年率(万户) 73 72.3
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 -- +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月16日当周 -- +2.0%
-- 美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)为期两天会议的首日
6月20日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月15日当周 -- --
再融资指数 -- --
1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%(完)
--编译 石冠兰;审校 张荻
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
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路透2月22日 - 东南亚股市周三收高，追随亚股涨势，欧洲乐观的制造业活动数据以及美股隔夜劲涨提供了动力。 沃尔玛 和家得宝 的强劲业绩驱动美股周二走高，欧元区企业活动增速也录得2011年4月以来最快。 “地区市场正追随美股走高。美国市场周二上涨0.5%，所以东南亚股市是在追随这波涨势，”新加坡一名不愿具名的分析师说道。 新加坡股市 上涨近1%，收报逾18个月最高，油气及金融类股领涨。 新加坡大华银行 和吉宝企业 均涨逾2%。 菲律宾股市 收高0.3%，受到Ayala Land 尾盘涨势提振。Ayala Land收高3.4%，创近四个月最高收盘位。 泰国股市 收高0.5%；印尼股市 收高0.3%；越南股市 和马来西亚股市 也小幅上涨。 涨跌 当日