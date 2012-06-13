〔中国保险〕保监会拟降低保险资金投资基础设施项目门槛--报载

路透上海6月13日电---中国正酝酿继续放宽保险资金的投资限制.中国证券报周三报导,保监会拟修订相关管理办法,以降低保险资金投资基础设施项目门槛,更多基建项目有望成为险资的投资选择.

报导指出,保监会正在修订中的《基础设施债权投资计划产品设立指引》明确,符合规定的保险资产管理公司、信托公司等专业管理机构,可以作为发起人和管理人,发起设立债权投资计划,募集资金投资基础设施项目;而指引对基建项目偿债主体的要求大幅下调,意味着更多项目将纳入险资投资视野.

目前指引规定的项目偿债主体为"在中国境内、境外主板上市的公司或者上市公司的实际控制人,中央大型企业(集团)",修订中拟增加"中央大型企业(集团)直接控股的企业,以及省级政府国有资产监督管理部门履行出资人职责的企业(省级国有企业)".

而此前对省级政府批准的项目,要求为"已建成,且效益良好,偿债能力强",此次拟修订为"省级政府批准的项目,应当为已建成或在建项目,其中已建成项目效益良好,偿债能力较强;在建项目建设进度符合规划要求,建设支出符合预算安排等规定".

报导引述某保险机构人士表示,监管部门此次改革的思路就是市场化运作,打开所有可投资渠道,只要险企偿付能力达标均可参与投资.监管放行、规范条款、险企风险自担的思路在债权投资计划指引拟定上也充分体现.

上述人士指出,指引为险企投资减少中间审批流程,降低运作成本,有助于提高投资收益.

中国保监会相关负责人表示,针对进一步运用险资投资,保监会修订或拟定了10余项规定待推出,包括融资融券办法,盘活保险机构存量资产,创造增量收益等.[ID:nSB1587298](完)