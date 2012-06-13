版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 08:24 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆投资者目前场外观望,心态矛盾

2357GMT

* 隔夜股市反弹支撑欧元/日圆及日圆交叉盘

* 市场寄望欧元区-欧洲央行可能在6月底前采取行动应对债务-银行危机

* 但忧虑情绪仍存,限制欧元/日圆上档

* 100.00及上方有卖单和卖兴

* 上方挂有一些停止单

* 买兴在99.00下方,主要来自空头

* 98.70下方挂有停止单,上日低位为98.74.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张涛

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐