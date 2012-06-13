《中国已公布新股发行上市日程表》--6月13日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/15 深 苏大维格 300331 不超过1,550 -- -- 平安证券 6/20 6/18 深 天壕节能 300332 不超过8,000 -- -- 国泰君安 6/21 6/19 深 兆日科技 300333 不超过2,800 -- -- 平安证券 6/25 6/21 深 亿 利 达 002686 不超过2,267 -- -- 国金证券 6/27 *6/21 深 津膜科技 300334 不超过2,900 -- -- 中信建投 6/27 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/13 深 凯利泰 (300326.SZ) 1,300 29.09 45.96 国金证券 6/13 深 中颖电子 (300327.SZ) 3,200 12.50 26.60 国信证券 -- 深 华虹计通 300330 -- 15.00 35.71 东方证券 6/12 -- 深 宜安科技 300328 -- 12.80 30.99 安信证券 6/13 -- 深 海伦钢琴 300329 -- 21.00 42.86 安信证券 6/13 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 黄凯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。