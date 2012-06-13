《全球主要国家债券发行预告》--6月13日-6月20日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透6月13日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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6/13 意大利 65亿欧元 2013年6月14日到期的364天期BOT债券
6/13 加拿大 29亿加元 票息1.5%,2015年8月1日到期的三年期公债
6/13 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%,2022年7月4日到期的10年期联邦债券
6/13 1700 美国 10年期公债
6/13 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
6/13 0600 德国 票息0.75%,2018年4月15日到期的通胀保值债券
6/14 英国 15亿英镑 票息4.0%,2060年到期的公债
6/14 1700 美国 30年期公债
6/14 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/14 0130 日本 20年期公债
6/14 意大利 20-30亿欧元 票息2.5%,2015年3月1日到期的BTP债券
6/14 意大利 7.5-15亿欧元 (票息4.25%,2020年3月1日到期的BTP债券;
票息4.25%,2019年2月1日到期的BTP债券)
6/15 英国 标售国库券
6/18 1530 美国 13周和26周期国库券
6/18 0120 日本 一年期贴现国库券
6/18 1250 法国 BTF债券
6/19 西班牙 12和18个月期国库券
6/19 加拿大 98天期国库券
6/19 加拿大 168天期国库券
6/19 加拿大 350天期债券
6/20 加拿大 两年期公债
6/20 0600 德国 50亿欧元 联邦债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。