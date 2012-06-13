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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 08:25 BJT

〔韩国股市〕高开,但欧元区担忧构成压力

路透首尔6月13日电---韩国股市周三开盘上扬,追随全球股市的涨势,因投资者买入被低估的个股,但西班牙债务疑虑持续以及围绕希腊的不确定性可能限制涨幅.

0005GMT,综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.52%,报1,864.38点.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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