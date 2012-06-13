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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 08:19 BJT

〔日本股市〕受美股升势激励开高,但欧债危机疑虑犹存

路透东京6月13日电---日本股市日经指数周三略开高,美股涨势鼓舞此间市场人气.不过西班牙问题仍令投资者忧心.

日经指数.N225涨0.4%至9,570.11点,东证股价指数.TOPX小涨0.2%至725.48点.(完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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