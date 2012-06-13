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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 08:36 BJT

《汇市简讯》美元/马币或将进一步向3.15水准回落

2346GMT * 美元/马币昨日测试3.1850未果后,可能进一步向3.1500回落 * 若跌破3.1700,该货币对料重返3.15-3.17区间 * 在希腊选举和20国集团(G20)会议前交投谨慎,首次公开募股(IPO)相关资金流入以及股市反弹施压汇价 * 马币无本金交割远期外汇(NDF)海外市场交投区间在3.1850-3.1900,纽约市场收于3.1760-3.1790 --编译 王兴亚; 审校 孙茉莉

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