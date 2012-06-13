〔中港个股〕中国神华称对国网能源拥有收购选择权和优先认购权

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透上海6月13日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周三公告称,公司对控股股东神华集团拟收购的国网能源开发公司的整体股权或业务拥有收购选择权和优先认购权.
金马集团000602.SZ此前公告称,神华集团拟受让该公司控股股东国网能源开发有限公司100%股权.这证实了路透此前的独家报导.[ID:nSB1509878]
国网能源开发有限公司为国家电网[STGRD.UL]的全资子公司.
按销量计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)预计今年的煤炭销售量将略高于原定目标,并继续保持"两位数"增长.但分析师指出,神华今年还将面对销量增长放缓及成本上扬的挑战.[ID:nSH0099803]
中国神华(601088.SS)A股周二收报23.59元人民币,近一个月下跌10.94%
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。