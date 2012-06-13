版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 08:37 BJT

〔中港个股〕中国神华称对国网能源拥有收购选择权和优先认购权

路透上海6月13日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周三公告称,公司对控股股东神华集团拟收购的国网能源开发公司的整体股权或业务拥有收购选择权和优先认购权.

金马集团000602.SZ此前公告称,神华集团拟受让该公司控股股东国网能源开发有限公司100%股权.这证实了路透此前的独家报导.[ID:nSB1509878]

国网能源开发有限公司为国家电网[STGRD.UL]的全资子公司.

按销量计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)预计今年的煤炭销售量将略高于原定目标,并继续保持"两位数"增长.但分析师指出,神华今年还将面对销量增长放缓及成本上扬的挑战.[ID:nSH0099803]

中国神华(601088.SS)A股周二收报23.59元人民币,近一个月下跌10.94%

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐