《全球重要经济事件一览表》--6月13日-6月20日

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6月13日(三)

维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).

日内瓦--世界贸易组织争端解决机构(DSB)会议.

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在一个经济论坛上就澳洲经济和澳元发表演讲(2310).

柏林--德国总理梅克尔和其他政党领袖举行又一轮谈判,就确保国会批准欧盟财政条约和欧洲稳定机制(ESM)进行讨论.

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚对法国金融公司协会(French Association of Financial Companies)发表讲话(1000).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在瑞典经济协会年会发表演讲,主题为"金融危机和金融监管--五年动荡后的思考"(1000).

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick参加"移动支付解决方案的未来"会议关于无现金社会的小组辩论(0830).

塔林--爱沙尼亚央行发表最新宏观经济预测和经济政策声明.

法兰克福--德国央行执行理事会成员Joachim Nagel参加金融论坛的小组讨论(1500).

渥太华--经济合作暨发展组织(OECD)发表加拿大经济评估报告.

惠灵顿--新西兰央行发表货币政策声明和官方指标利率(2100).

6月14日(四)

维也纳--第161届(常规)OPEC会议.

法兰克福--欧洲央行(ECB)发表月报(0800).

华盛顿--世界银行行长佐利克参加彼得森国际经济研究所举行的"与佐利克对话"活动,讨论全球经济前景和外交政策问题(1630).

加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).

东京--日本央行货币政策会议(至6月15日).

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景发表讲话(0700).

德国曼海姆--德国央行总裁魏德曼在一个论坛上发表演讲(1330).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在Stockholm Centre for Commercial Law举办的信用评级机构会议上发表演讲,主题为"央行总裁看评级机构的作用"(1130).

首尔--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加韩国央行会议,主题为"危机后的货币和宏观审慎政策"(至6月15日).

苏黎世--瑞士央行发表货币政策评估并举行记者会(0730),还将发表2012年金融稳定报告(0800).

华盛顿--国际金融协会(IIF)常务董事Charles Dallas召开记者会,向20国集团(G20)领袖发布IIF政策信函.

克利夫兰--美国总统奥巴马就经济发表演讲.

加拿大蒙特利尔--加拿大央行副总裁Agathe Cote在魁北克妇女金融协会(Association of Quebec Women in Finance)发表演讲(1705).

渥太华--加拿大央行公布金融体系评估报告(1430).

6月15日(五)

东京--日本央行货币政策会议(最后一日).

斯德哥尔摩--瑞典央行全体理事会议.

法兰克福--第14届欧洲央行(ECB)及其观察家会议.ECB总裁德拉吉发表讲话(0650),ECB执委普雷特参加小组辩论(0900),葡萄牙财长Vitor Gaspar发表演讲(1200),爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach发表演讲(1240).

柏林--德国财政部长朔伊布勒在一次会议上发表演讲.

亚特兰大--社区发展金融机构(CDFI)基金主管Donna Gambrell在第38届年会上发表主题演讲(1530).

6月18日(一)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).

东京--日本央行公布月度报告(0500).

6月19日(二)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(最后一日).

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议(第一日).

悉尼--澳洲央行公布6月5日货币政策会议记录(0030).

东京--日本央行公布5月22-23日货币政策会议记录(2350).

6月20日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1630).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克召开媒体简布会(1815).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定计划(至6月21日).

伦敦--英国央行公布季度公报,并公布6月6-7日货币政策委员会会议记录.

奥斯陆--北欧部长理事会(Nordic Council of Ministers)召开关于法国的会议.

奥斯陆--挪威央行货币政策执委会举行利率会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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