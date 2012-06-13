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债券 | 2012年 6月 13日 星期三 08:44 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆盘初受日本投资者套利操作和澳央行言论影响

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* 澳元/日圆交投活跃,日本保证金交易商积极开展来回套利操作

* 据称稍早买入随后卖出,以获利了结

* 穆迪称,澳洲AAA评级展望为稳定

* 澳洲央行总裁史蒂文斯表示,澳元强势使消费者受益;并称不应太快冀望澳元汇率下降

* 澳元/日圆早盘走高受消息面推动

* 79.40附近仍是阻力位,且挂有卖单,一些交易商的停止单在79.50上方

* 在79.00前方有一些支撑,更多支撑位料在78.50附近.(完)

--编译 肖群英;审校 李爽

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