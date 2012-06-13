《汇市简讯》澳元/日圆盘初受日本投资者套利操作和澳央行言论影响

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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* 澳元/日圆交投活跃,日本保证金交易商积极开展来回套利操作
* 据称稍早买入随后卖出,以获利了结
* 穆迪称,澳洲AAA评级展望为稳定
* 澳洲央行总裁史蒂文斯表示,澳元强势使消费者受益;并称不应太快冀望澳元汇率下降
* 澳元/日圆早盘走高受消息面推动
* 79.40附近仍是阻力位,且挂有卖单,一些交易商的停止单在79.50上方
* 在79.00前方有一些支撑,更多支撑位料在78.50附近.(完)
--编译 肖群英;审校 李爽
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路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。