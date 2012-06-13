《新兴市场重要经济事件预告》--6月13日-6月20日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月13日(三)
维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行公布5月29日议息会议纪录(1200).
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议.
阿克拉--加纳央行宣布利率决定.
6月14日(四)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)第161次(普通)会议.
蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构中国会议.
华盛顿--世界银行行长佐利克参与彼得森国际经济研究所主办的"与佐利克对话"活动,探讨全球经济前景和对外政策议题(1630).
华盛顿--国际金融协会(IIF)总裁Charles Dallas举行记者会,发表IIF致20国集团(G20)首脑的政策信函,G20峰会将于6月18-19日在墨西哥洛斯卡沃斯举行.
首尔--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加韩国央行会议,会议主题为"金融危机余波下的货币政策和审慎宏观政策"(至6月15日).
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议.
印度海得拉巴--印度央行总裁苏巴拉奥,副总裁K. C. Chakrabarty,Subir Gokarn,Anand Sinha和H.R. Khan出席金融稳定发展理事会(FSDC)小组委员会会议(0900).
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议.
圣地亚哥--智利央行举行议息会议(2200).
6月15日(五)
利马--秘鲁央行发表通胀报告.
6月16日(六)
伊斯坦布尔--黑海经济合作会议(至6月27日).
6月18日(一)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).
印度孟买--印度央行公布2012-13年第一季度货币政策评估.
圣地亚哥--智利央行发表货币政策季报(1500).
6月19日(二)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(最后一日).
拉巴特--摩洛哥央行理事会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
布拉格--捷克央行发表最新的银行业压力测试报告.
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer举行记者会介绍2011/2012年金融稳定报告(0800).
6月20日(三)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(至6月21日).
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。