〔中国金融〕央行重申个人住房贷款利率下限最低可打七折

路透北京6月13日电---中国央行日前已向各商业银行下发通知,要求商业银行对个人住房贷款利率浮动区间的下限仍为基准利率的0.7倍.这表明房贷利率优惠再次出现放松迹象.

路透从一家商业银行证实,中国央行办公厅上周四(7日)以急件形式发文称,放宽金融机构贷款利率浮动区间,贷款利率下限由基准利率的0.9倍扩大至0.8倍,个人贷款利率浮动区间下限仍为基准利率的0.7倍.

央行要求,金融机构要积极适应存贷款利率浮动区阔的调整,完善定价机制建设,用好浮动定价权限,合理确定存贷款利率,自觉维护良好的竞争秩序.

中国央行网站上并未刊发这份文件.路透亦通过电话向央行相关人士及新闻处查询,相关人士表示,上述文件只定向发送金融机构,媒体报导还是以央行网站新闻稿为主.

2010年9月,中国央行和银监会曾联合发文强调"差别化的住房信贷政策",规定首套房首付款比例调整到30%及以上等,此后,各家银行取消了七折利率优惠,统一给首套房贷利率最低8.5折.2011年,首套房贷利率上浮更成为一种常态.

分析人士指出,央行此前虽通过窗口指导要求银行统一对首套房贷利率打8.5折,但并未明文取消过七折利率,也就是说,理论上七折个人房贷利率一直存在,原有的8.5折"底线"已可突破.

中国证券报周三报导称,目前在北京地区,中国银行(3988.HK)(601988.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、华夏银行(600015.SS)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)、北京银行(601169.SS)和邮储银行的首套房贷利率最低可打8.5折.

根据央行调整后的存贷款利率测算,五年期银行存款利率上限是5.61%,而按照八折计算的首套房贷优惠利率是5.44%(五年期以上),存贷利率已经出现倒挂.如果打七折,则贷款利率低至4.76%(五年期以上).

有业内人士指出,尽管央行重提七折利率,但随着利率市场化大门开启,银行利润空间缩小,消费者要想真正享受到七折甚至八折利率将很难.

一位接近央行人士亦指出:"央行从未发文废止过早前的七折优惠"底线",理论上仍可以对首套房贷利率最低打七折.一切要看商业银行根据自身风险控制做出的调整."

此外,央行此次还表示"允许金融机构存款利率上浮,存款利率浮动区间由基准利率的(0,1)倍调整为(0,1.1)倍.即以一年期存款利率为例,存款基准利率调整后,金融机构可在0-3.575%的区间内自主确定一年期存款利率.

由于一年期存款基准利率为3.25%,这意味着,商业银行不仅可以将存款利率高于基准利率,也可以根据自身需要低于基准利率.

中国人民银行从上周五起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整.[ID:nSB1947465](完)