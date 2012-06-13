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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 09:06 BJT

《汇市简讯》美元/港元反弹,此前投机客大举抛售令其急跌

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* 美元/港元昨日急跌至7.7535,受针对美元/港元联系汇率的投机客抛售影响

* 据称,香港金管局前总裁任志刚质疑港元联系汇率的适当性

* 现任香港金管局总裁陈德霖和财政司司长曾俊华重申,维持联系汇率

* 未能跌破今年低位7.7528,引发获利了结

* 预料后续交易横盘整理,日内波动区间在7.7550-7.7600

* 隔夜交投区间在7.7535-7.7601,纽约收报7.7585.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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