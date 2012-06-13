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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 08:54 BJT

《汇市简讯》亚洲股市盘初不振,美股上扬或不会支持风险资产/货币

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* 韩国综合股价指数仅涨0.3%,开盘升0.7%;标普股指期货跌0.24%

* 在风险事件之前,美股上扬可能不会支持风险资产/货币

* 澳元/美元和新西兰元/美元盘初略微下滑.

--编译 李爽; 审校 艾茂林

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