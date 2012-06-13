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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 08:49 BJT

〔中国新债〕国电电力周五起发行40亿元公司债,期限为五年和七年

路透上海6月13日电---中国大型电力上市公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三公告称,将自周五(15日)起,发行40亿元人民币固息公司债,期限分为五年和七年,募集资金将用于偿还金融机构贷款和补充流动资金.

刊登在上海证券交易所的公告并称,国电电力发行至多80亿元公司债已获得中国证监会核准,将采取分期发行的方式,其中第一期发行规模为40亿元.

本次五年期品种预设发行规模为25亿元,票面利率预设区间为3.70%-4.70%;七年期品种预设发行规模为15亿元,票面利率预设区间为3.90%-4.90%.本期债引入品种间回拨选择权.

本期债保荐人及主承销商为招商证券(600999.SS),联席主承销商还包括瑞银证券和长城证券;经大公国际综合评定,国电电力主体信用级别为AAA,本期债信用级别为AAA.

该期债网上发行时间为周五(15日),网下发行期限为6月15-19日.发行后拟在上海证券交易所上市.

国电电力周二收报2.56元,过去一个月下跌1.16%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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