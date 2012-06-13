〔中国新债〕国电电力周五起发行40亿元公司债,期限为五年和七年

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透上海6月13日电---中国大型电力上市公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三公告称,将自周五(15日)起,发行40亿元人民币固息公司债,期限分为五年和七年,募集资金将用于偿还金融机构贷款和补充流动资金.
刊登在上海证券交易所的公告并称,国电电力发行至多80亿元公司债已获得中国证监会核准,将采取分期发行的方式,其中第一期发行规模为40亿元.
本次五年期品种预设发行规模为25亿元,票面利率预设区间为3.70%-4.70%;七年期品种预设发行规模为15亿元,票面利率预设区间为3.90%-4.90%.本期债引入品种间回拨选择权.
本期债保荐人及主承销商为招商证券(600999.SS),联席主承销商还包括瑞银证券和长城证券;经大公国际综合评定,国电电力主体信用级别为AAA,本期债信用级别为AAA.
该期债网上发行时间为周五(15日),网下发行期限为6月15-19日.发行后拟在上海证券交易所上市.
国电电力周二收报2.56元,过去一个月下跌1.16%.(完)
参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。