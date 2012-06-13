〔中国电力〕阶梯电价听证结束后即将实施,各地将调高第一档电量标准

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透北京6月13日电---中国即将实施居民阶梯电价制度.新华社周二报导引述发改委称,各地就此召开听证会,普遍称将适当调高第一档电量标准,听证程序结束后该制度将正式进入实施阶段.
报导称,5月上旬以来全国已有29个省份召开听证会,绝大多数听证参加人赞同推行居民阶梯电价制度.主要意见包括第一档电量设置标准偏低,应充分考虑家庭人口因素、适当考虑季节性因素,并认为电量标准地区差异较大,东部沿海地区较高,中西部地区较低.
从各地方政府回应来看,普遍表示将在听证方案基础上适当调高第一档电量标准,目前第一档电量覆盖率已超过80%;阶梯电价制度试行一段时间后,可以根据用电增长情况适时调高电量标准.对于其他意见将进一步细化制度方案.
发改委发布的居民用电实行阶梯电价征求意见稿中,将城乡居民每月用电量划分三个档次,电价实行分档累进递增.即是将现行单一形式的居民电价,改为按照电力消费量分段定价,居民用电越多,支付的电价水平呈阶梯状逐级递增.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。