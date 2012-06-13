联合国维和负责人称叙利亚陷入内战

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国/贝鲁特6月12日电---联合国维和行动负责人拉德苏（Herve Ladsous）周二称，持续了15个月的叙利亚反抗活动已演变为全面内战，叙总统阿萨德部队正试图夺回反抗力量占领的城市。

当被问及叙利亚危机现在是否可以被称为内战时，拉德苏称：“是的，我认为可以这么说。”

“显然，目前情况是，叙利亚政府在一些城市失去大片领土，想从反抗力量手中夺回这些地区的控制权。”

这是联合国高级官员首次宣称，叙利亚冲突变成内战。美国称，俄罗斯可能正向叙利亚派遣攻击型直升机。

国际红十字会称，随着交火越发猛烈，叙利亚多个地区局势同时恶化。

安南两个月前提出的停火协议本想停止叙流血冲突，但随后仍有数以百计的平民、反抗力量成员、阿萨德士兵及安全人员被杀害。

拉德苏在接受路透和另一名记者采访时称：“我们现在已确认，（叙利亚冲突中）不仅使用了坦克和大炮，还有攻击型直升机。这已经变成了大规模（战争）。”（完）