联合国维和负责人称叙利亚陷入内战

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国/贝鲁特6月12日电---联合国维和行动负责人拉德苏（Herve Ladsous）周二称，持续了15个月的叙利亚反抗活动已演变为全面内战，叙总统阿萨德部队正试图夺回反抗力量占领的城市。
当被问及叙利亚危机现在是否可以被称为内战时，拉德苏称：“是的，我认为可以这么说。”
“显然，目前情况是，叙利亚政府在一些城市失去大片领土，想从反抗力量手中夺回这些地区的控制权。”
这是联合国高级官员首次宣称，叙利亚冲突变成内战。美国称，俄罗斯可能正向叙利亚派遣攻击型直升机。
国际红十字会称，随着交火越发猛烈，叙利亚多个地区局势同时恶化。
安南两个月前提出的停火协议本想停止叙流血冲突，但随后仍有数以百计的平民、反抗力量成员、阿萨德士兵及安全人员被杀害。
拉德苏在接受路透和另一名记者采访时称：“我们现在已确认，（叙利亚冲突中）不仅使用了坦克和大炮，还有攻击型直升机。这已经变成了大规模（战争）。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。